Улан-Батор, , 15:59 — REGNUM Представители прослойки русофобов, которая появилась в Монголии, выступают против реализации проекта магистрального газопровода «Союз — Восток», который должен пройти через Россию, Монголию, — считает монгольский публицист и эксперт Алтанчулууны Дулгуун.

«В последние 30 лет в Монголии появилась прослойка в обществе, которая проповедует откровенную русофобию и обвиняет Россию в том, что она хочет снова усилить своё политическое и экономическое влияние в стране.

Похоже, эти люди не понимают, что проект «Союз Восток» будет совместным проектом России, Монголии и Китая и является взаимовыгодным для всех сторон. Помимо экономических интересов России, газопровод имеет существенное стратегическое значение для безопасного и надёжного снабжения энергоресурсами Китая, а также внесёт существенный вклад в монгольскую экономику», — рассказывает Алтанчулууны Дулгуун.

По её словам, в геополитическом и геоэкономическом плане благодаря этому проекту Монголия сможет значительно укрепить национальную безопасность путём привлечения интересов обоих могущественных соседей, продемонстрирует всему миру, что она дорожит дружественными отношениями и сотрудничеством с Россией и Китаем, и докажет соседям, что не является «игрушкой» для третьих стран в их политических целях.

«Исходя из этих факторов становится очевидно, что проект газопровода «Союз Восток» будет реализован в ближайшее время. Конечно возникают множество вопросов, таких как размер инвестиций в строительство, источник финансирования, условия предоставления средств, а также вопрос кто будет владеть газтранспортной системой (ГТС), количество транспортируемого газа в долгосрочной перспективе, транспортные тарифы и продолжительность договора. И только когда все станет ясно и будет согласовано на межправительственном уровне, и когда монгольское общество будет проинформировано об их итогах, следует начинать столь масштабное строительство», — продолжил эксперт.

По мнению Алтанчулууны Дулгуун, Монголия не сможет внести вклад в финансирование столь крупного проекта, поэтому монголы должны серьезно отнестись к вопросу собственности газопровода, проходящего через её территорию.

«Было бы целесообразно создать совместное предприятие с Газпромом и даже с китайской CNPC для владения и эксплуатации трубопровода, поскольку в Монголии пока нет персонала для обслуживания, эксплуатации и менежмента ГТС. Исходя из тарифов других транзитных стран, Монголия может получать ежегодно в среднем около 600−800 млн долларов США доходов в госказну от транзита газа. У Грузии например есть договоренность об оплате 10 процентов от общего объема поставляемого в Турцию азербайджанского природного газа. Главный вопрос в том, будет ли создан такой большой объем потребления в Монголии в такое короткое время. Хорошая альтернатива была бы для Монголии заключение долгосрочного контракта на покупку газа вне транспортных тарифных вопросов».

Эксперт также перечисляла варианты использования природного газа в Монголии.

«Газ может быть использован для снабжения столицы Монголии, а также для некоторых отраслей тяжёлой индустрии, таких как производство строительных материалов. К примеру, на газовое потребление может быть переведен Дарханский металлургический завод. Возможно внедрение совершено новых технологий в Монголии, такие как производство удобрений, тепличное хозяйство и химическая индустрия.

Поскольку Москва выступает против строительства Эгиинской ГЭС из-за опасения причинить вред байкальской экосистеме, есть вариант строительства газовой электростанции, которая может работать в маневренном режиме в час пик в монгольской центральной энергосистеме», — считает Алтанчулууны Дулгуун.

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