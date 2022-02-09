Красногорск, 9 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. На территории Подмосковья в микрорайоне Центр-2 городского округа Балашиха планируется открыть новый детский сад. Об этом 9 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Glavarb.ru Детский сад

Согласно проектной документации, учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта. Детский сад построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета», — сказал Локтев.