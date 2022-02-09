Байконур, Казахстан, 9 февраля 2022, 15:57 — REGNUM В школах Байконура 9 февраля возобновили очное обучения для учеников с 1 по 5 классы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что возвращение традиционного обучения будет производиться поэтапно. Также в городе планируют снимать другие карантинные ограничения.
По данным пресс-службы, с 14 февраля планируется все образовательные организации перевести в штатный режим работы. Также разрешается возобновить работу в нормальном режиме организациями дополнительного образования и пунктам общепита.
Стоит отметить, что действие остальных карантинных мер в Байконуре продлено до 27 февраля.