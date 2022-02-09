Байконур, Казахстан, , 15:57 — REGNUM В школах Байконура 9 февраля возобновили очное обучения для учеников с 1 по 5 классы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ученики в классе Edu.gov.ru

Сообщается, что возвращение традиционного обучения будет производиться поэтапно. Также в городе планируют снимать другие карантинные ограничения.

По данным пресс-службы, с 14 февраля планируется все образовательные организации перевести в штатный режим работы. Также разрешается возобновить работу в нормальном режиме организациями дополнительного образования и пунктам общепита.

Стоит отметить, что действие остальных карантинных мер в Байконуре продлено до 27 февраля.