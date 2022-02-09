Саратов, 9 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Саратовской области по результатам проверок забраковали и изъяли из оборота 153 партии плодоовощной продукции общим объемом 1406 килограммов. Соответствующие итоги за прошлый год подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

Всего было исследовано 1192 пробы плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, нитраты, пестициды), из них одна проба овощей (свекла) не отвечала требованиям по содержанию нитратов. По паразитологическим показателям исследовано 583 пробы овощей и фруктов, нарушения выявили в одной из из них. На содержание генно-модифицированных организмов, радиологические, микробиологические показатели проверили 145 проб, нарушений не выявлено.

Виновным лицам за нарушения вынесено 23 постановления о наложении штрафов на общую сумму более 180 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии из-за несоответствия требованиям, наличием признаков порчи, истечением срока годности, отсутствием сопроводительных документов и маркировки из оборота изъяли 439 партий овощей и фруктов.

Читайте также: Законопроект о запрете уничтожать продукты питания подготовили в Госдуме