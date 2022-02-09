Вашингтон, 9 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Future (Нейведиус Деман Уилберн) представил трейлер своего будущего видеоклипа. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 9 февраля.

Скриншот YouTube Future

По сюжету видео, музыкант попадает на приём к популярному психотерапевту Кевина Самюэлса и рассказывает о своих тратах на возлюбленных. Дата выхода полной версии клипа под названием Worst Day на текущий момент неизвестна.

Напомним, что в 2022 году Future планирует выпустить свой новый альбом. Пластинка станет десятой в карьере рэпера.