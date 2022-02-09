Берлин, , 16:01 — REGNUM Правительство Германии подтверждает проведение встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» 10 февраля в Берлине и рассчитывает на прогресс в реализации Минских соглашений. Об этом представитель кабмина заявил 9 февраля журналистам.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Встреча в Берлине, отметил он, продолжит переговоры представителей «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция), которые прошли в Париже 26 января. Речь пойдёт о Минских соглашениях, для них необходим прогресс.

«Все участники подчеркнули, что готовы работать ради сокращения разногласий во мнениях. Об этом речь будет идти завтра», — сказал германский чиновник.

Читайте также: Встреча политсоветников «нормандской четвёрки» пройдёт 10 февраля — Песков