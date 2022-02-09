Таллин, 9 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Эстония, несмотря на сложность нынешней внешнеполитической ситуации в Европе, должна сохранять и поддерживать дипломатические каналы общения с властями России. Об этом председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил на своей странице в социальной сети Facebook по итогам поездки в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он сообщил, что утром 9 февраля перед вылетом из Москвы у него была встреча с председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким, а накануне он встречался с председателем комитета по международным делам Совета Федераций Григорием Карасиным.

«Время, конечно, чрезвычайно трудное, но прямо сейчас нам нужно найти способы держать наши каналы связи открытыми и открыто говорить обо всем, что угрожает нашим отношениям или разрушает их», — подчеркнул эстонский политик.

По словам Михкельсона, со Слуцким была достигнута договоренность, что обсуждение вопросов эстонско-российских отношений продолжится в ближайшие недели.

«Как и Карасин, сам Слуцкий выразил заинтересованность в решении вопроса о ратификации пограничных соглашений двух стран. Я также подчеркнул сегодня, что на наши отношения, безусловно, негативно влияет ситуация в области международной безопасности и агрессия России, особенно в отношении Украины. Общий климат отношений зависит от того, что там происходит», — написал Михкельсон в соцмедиа.

«Я не создаю никаких иллюзий от этих встреч в Москве, но, по крайней мере, есть контакты, о которых можно говорить дальше. Даже по самым сложным вопросам», — завершил он свое сообщение.

Марко Михкельсон известен своей непримиримой позицией к внешней политике России, считается «ястребом» национальной политики, активным публицистом антироссийских статей и мнений как в эстонских СМИ и социальных медиа, так и зарубежных СМИ. Михкельсон не скрывает, что выступает за однозначную приверженность его страны североатлантическому курсу в фарватере внешней политики США. Выступает за самые жесткие санкции в отношении России и ее официальных лиц.

В Москве Михкельсон участвовал в круглом столе по внешней политике и политике безопасности, организованном посольством Эстонии.