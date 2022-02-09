Магас, , 15:50 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки были выявлены еще 370 заразившихся коронавирусом. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Из всех заразившихся 31 человек госпитализирован с диагнозом COVID-19 в стационары, сообщили 9 февраля в федеральном оперативном штабе.

В больнице Минздрав Кузбасса

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В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 373 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 206 человека, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В тяжелом состоянии находятся 36 пациентов, из них 24 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Находятся на амбулаторном лечении 3375 человек. За последние трое суток в Ингушетии ежедневно фиксировалось по одному случаю смерти пациентов от последствий COVID-19. Общее число умерших от опасной инфекции составило 517 человек.