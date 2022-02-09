Москва, 9 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 9 февраля сайт Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

Как следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО), причина предупреждения — гололедица, которая грозит москвичам из-за потепления. Сроки действия — до 12:00 11 февраля. Аналогичная ситуация сложилась и в Московской области. Там также объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 февраля ожидается около нуля градусов, возможны небольшие осадки.