Белград, 9 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Сербия и США намерены развивать политическое и экономическое сотрудничество, особенно в области инвестиций и строительства инфраструктуры. Об этом заявила вице-премьер Сербии, министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович во время встречи в Белграде с заканчивающим свою миссию послом США в Сербии Энтони Годфри.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«То, что мы за последний год сделали в министерстве, инициировало реформы в области энергетики и горной промышленности, особенно в той части, которая касается укрепления энергетической безопасности и независимости страны. Я надеюсь, что через сотрудничество с США Сербия в будущем модернизирует энергетическую инфраструктуру. Мы рассчитываем на совместную работу в области борьбы с изменениями климата», — процитировало агентство FoNet слова Михайлович.

Напомним, что в соответствии с Вашингтонским соглашением, подписанным в сентябре 2020 года, Сербия обязана диверсифицировать свои источники снабжения энергоносителями.