Москва, 9 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Новый законопроект по регулированию криптоиндустрии, безусловно, направлен на обеспечение безопасности инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического цента «Альпари» Денис Гончаров.

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«Это необходимо, так как в правилах говорится о предоставлении обязательной подушки безопасности и необходимой ликвидности со стороны биржи, что несомненно является отличным условием диверсификации рисков для частных инвесторов.

Разделение инвесторов на классификации — это очень разумная мера, поскольку крипторынок по определению является высоко рисковым видом инвестирования.

Сильнейшая волатильность на этом рынке подвергает повышенным риском любых участников рынка, и в особенности начинающих.

Именно поэтому, для того чтобы инвестор попросту не потерял все свои деньги в силу своей неопытности, разделение на классификации будет отличным решением.

Тем более такая практика уже давно применяется на классических финансовых рынках и демонстрирует свою эффективность и обоснованность», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России окончательно утвердило концепцию регулирования криптовалютного рынка. Цель проекта — защита прав рядовых инвесторов.

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