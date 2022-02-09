Лондон, 9 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Команда «Формулы-1» «Макларен» продлила контракт с британским пилотом Ландо Норрисом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба команды.

Morio Формула-1

Отмечается, что контракт продлён до конца 2025 года.

Напомним, Норрис выступает за «Макларен» с 2019 года. В 2021 году он занял шестое место в общем зачёте"Формулы-1».

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