Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Ухудшающаяся эпидемическая обстановка в связи с распространением штамма «Омикрон» и введённые властями ограничения в Санкт-Петербурге резко сократили количество посетителей заведений общественного питания.

Серова Полина ИА REGNUM Кафе

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Об этом свидетельствует статистика местных рестораторов, сообщает 9 февраля издание «Деловой Петербург». Так, введение обязательной проверки QR-кодов у посетителей сократило трафик посетителей общепита на 30−70%. Сокращает посещаемость и эпидобстановка, из-за которой увеличивается количество людей, находящихся дома на амбулаторном лечении.

Для того, чтобы пережить период упадка, петербургские рестораторы предпринимают различные меры. Кто-то сокращает персонал, вносит изменения в режим работы заведений и график сотрудников.

По мнению ресторатора Артёма Кольчукова, сокращение трафика будет преследовать ресторанный бизнес как минимум до конца весны.

Ранее о сокращении доходов общепита на 70% говорил и Александр Коновалов, инициатор акции бойкота проверки иммунных сертификатов у посетителей, ныне находящийся под стражей по уголовному делу. Ресторатор отмечал, что при сохранении такой картины в течение нескольких месяцев ресторанный бизнес «загнётся».

Напомним, до 13 февраля на территории Петербурга также действует запрет на посещение несовершеннолетними заведений общественного питания и других организаций, что также сказывается на трафике и доходах кафе и ресторанов.