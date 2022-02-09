Лондон, , 15:44 — REGNUM Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили посетил с рабочим визитом Лондон, где встретился со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

Парламент Великобритании

Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество между государствами, в том числе в экономической сфере. Папуашвили рассказал Хойлу о «прогрессе» Грузии на пути к евроинтеграции. Они также обсудили Россию.

«Отмечено, что ввиду деструктивной политики России и угроз, которые она несёт, важно углублять сотрудничество в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что руководство Грузии традиционно ведёт антироссийскую политику. При этом Россия для республики является одним из крупнейших торговых партнеров.