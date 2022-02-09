Москва, 9 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Во многом скачок доли расторгнутых госконтрактов в сфере строительства в России в последние два года обусловлен временными факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Еще в 2020 году из-за эпидемических ограничений значительная часть мигрантов, занятых в строительном секторе, вынуждена была покинуть Россию, и большинство до сих пор не вернулось.

Это создало дефицит рабочей силы, вынуждая повышать уровень зарплат, а порой и просто затрудняя набор необходимых специалистов.

Тогда же на фоне пандемии развитые страны начали массированно вливать в экономику деньги, чтобы поддержать спрос, а вот производства, наоборот, часто были закрыты из-за ковидных ограничений.

В результате мировая инфляция ускорилась, что вызвало рост цен на стройматериалы. Кроме того, взлет спроса на жилую недвижимость оттянул часть ресурсов в этот сегмент.

Теоретически через какое-то время эти факторы снизят своё влияние, и доля расторгнутых контрактов отступит к уровням 2019 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального объединения строителей, в течение 2021 года в России были расторгнуты государственные контракты в сфере строительства на сумму в 1,01 трлн руб.

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