Москва, , 15:42 — REGNUM В России возросло количество преступников, осуждённых за терроризм и экстремизм. Как сообщил 9 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, речь идёт о более чем 1,2 тысячи человек за 2021 год.

Оглашение приговора Экстремизм.рф

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«За преступления террористической направленности осуждены 682 лица, а за преступления экстремистской направленности — 606 лиц», — уточнил Лебедев.

Напомним, в 2020 году в России почти 600 человек были осуждены за террористические преступления, ещё 325 человек — за экстремизм.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в российской столице был задержан Казбек Хуранов Он обвиняется в создании на территории Москвы и Подмосковья ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).