Баку, , 15:48 — REGNUM Строительство в Азербайджане 110-километровой железной дороги до границы с Арменией завершится в 2023 году. Об этом азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил 9 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

Железная дорога Антон Привальский © ИА Красная Весна

Дорогу начали проектировать и строить в 2021 году в рамках восстановления коммуникаций. В настоящий момент работы выполнены почти на четверть.

«На сегодняшний день выполнено уже 24% работ, и в 2023 году этот проект будет полностью завершен», — сказал Байрамов.

Он добавил, что параллельно строится автомобильная дорога до границы с Арменией протяжённостью 124 км. Дорога Горадиз — Джебраил — Зангилан — Агбенд станет частью будущего транспортного коридора, она построена на 27%.

Тем самым Азербайджан демонстрирует ответственное отношение к выполнению взятых на себя обязательств, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, чтоАрмения и Азербайджан с помощью России приблизились к разблокировке железнодорожных коммуникаций.

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