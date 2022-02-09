Варшава, , 15:40 — REGNUM Татранская добровольческая спасательная станция Польши на странице в соцсети Twitter предостерегла, что 9 и 10 февраля в горном заповеднике Татры, что на юге Польши, прогнозируется потепление, которое наряду с сильным ветром может привести к сходу лавин.

Лавина dahu1

Спасатели предупреждают, чтобы туристы не выходили на гладь озера Морское око. Лед во многих местах очень тонкий и может сломаться. Кроме того, всем рекомендовано воздержаться также и от занятий спорта в горах.

«Условия для лыжников тоже неблагоприятные. За последние дни произошло несколько несчастных случаев в неопытными туристами и лыжниками», — говорится в сообщении.