Скопье, , 15:41 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по экономическим вопросам Фатмир Бютючи 8 февраля в эфире телепередачи Utrinski Brifing сообщил о том, что уже в 2026 году размер минимальной заработной платы в стране планируется увеличить до 22 тысяч денаров (примерно 30 тысяч рублей).

Македония Rašo

Достигнутое соглашение об установлении планки МРОТ на уровне 18 тысяч денаров (25 тысяч рублей) назвали успехом социального диалога профсоюзов, работодателей и государства.

Бютючи отметил, что профсоюзы требуют установления заработной платы на определенном уровне, в то время как работодатели требовали от правительства предоставления методики определения минимального размера заработных плат, правительстве же сбалансировали эти требования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии оговорили новый минимальный размер оплаты труда