Таллин, 9 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Эстонские политологи Мартин Мельдер и Эйки Берг из Института политических исследований Йохана Скитте провели исследование более тысячи официальных пресс-сообщений администрации президента России, чтобы сделать выводы об основных направлениях ее информационной деятельности.

abcdefgewing Флаг Эстонии

Как отмечается в сообщении портала информации гостелерадиовещания Эстонии ERR, главный вывод исследования — Россия решила меньше говорить о внешней политике и западных странах и больше о внутренней политике.

«Поскольку такие пресс-релизы выпускаются тысячами, мы использовали для их анализа методы автоматической обработки текстов. Они выделяют в больших объемах текста характерные темы, то есть термины, которые часто встречаются вместе и позволяют оценить удельный вес таких тем в текстах и всем объеме информации», — отметили политологи.

Подчеркивание важности внешней политики для укрепления своей идентичности утратило для Москвы особую важность, говорится в выводах анализа.

Внешнеполитическая позиция, особенно в отношениях с западными странами, имела для России центральное значение все последние десятилетия, ожидалось, что связанные с ней темы будут часто упоминаться в общении властей с общественностью. Соответственно, по мере усиления конфликтного характера отношений можно было ожидать увеличения удельного веса связанных с Западом тем.

Однако прослеживается четкий сдвиг в противоположном направлении: с 2008 года в коммуникации Кремля растет удельный вес именно внутриполитических тем. Если до этого 40−50% содержания пресс-релизов было в целом посвящено внешнеполитическим темам, то с 2008 года их удельный вес сократился до 20−30%.

Одновременно изменился не только общий удельный вес тем, но и в очень большой степени их содержание. Темы, касавшиеся сотрудничества с западными странами, по сути ушли на задний план, признают эстонские исследователи.

Так, такие вопросы в большей степени заменили вопросы, касающиеся государств БРИКС (группа быстро развивающихся стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и двусторонних отношений с другими государствами.

«Видно, что Россия перенесла свое внимание с западных стран и в своей публичной коммуникации скорее делала акцент на сотрудничество с другими странами и регионами мира», — отметили Мельдер и Берг.

Они предполагают, что подобная трансформация информационной политики «отражает переход режима Путина в зрелую фазу и, в определенной степени, его стабилизацию».