Москва, , 15:39 — REGNUM Несмотря на то, что чиновники Минфина РФ действуют из самых благородных соображений, стремясь создать в стране возможности для успешного развития операций с криптовалютами на цивилизованной основе, вероятность успеха представляется сомнительной, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Криптовалюта

«Естественно, профессиональные участники рынка финансовых услуг постараются привлечь за счет этого направления дополнительных клиентов, создадут у себя профильные направления, запустят активную рекламу. Но у нелегальных операторов рынка останутся серьезные конкурентные преимущества.

Во-первых, ни они, ни их клиенты не будут платить налогов, что в любом случае повышает рентабельность и снижает стоимость сервиса.

Во-вторых, операции их клиентов останутся неподконтрольными государственным структурам, что удобно не только для уклонения от налогов, но и для сокрытия доходов, полученных незаконно. А в криптобизнесе даже сам майнинг часто в основе нелегален, поскольку электроэнергия банально воруется.

В-третьих, необходимость защитить права клиентов неизбежно заставит регулятора наложить на работающие в стране криптокомпании ряд жестких ограничений по тому, как они могут рекламироваться, какие возможности предлагать клиентам, какие доходности обещать, как оформлять договоры — это тоже дополнительные расходы и снижение конкурентоспособности.

Так что легализовать, в лучшем случае, получится незначительную часть операций. Зато многие мелкие недостаточно квалифицированные инвесторы, соблазнившись тем, что такие вложения теперь разрешены, вместо того, чтобы покупать какие-то настоящие активы, вложатся в «фантики», ничем реально не обеспеченные.

И при очередном обвале крипторынка винить в этом будут легальных игроков и государство», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России 8 февраля 2022 года утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют.

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