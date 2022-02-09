Москва, 9 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Причиной заявленного Украиной отключения от энергосистем России и Белоруссии на трое суток, вероятнее всего, являются политические мотивы, поскольку с экономической и инженерной точки зрения отключение Украины и Молдавии от российских электросетей не выглядит разумным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков:

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Если обратиться к истории, то мы увидим, что указанная единая советская энергосистема была создана по инициативе В.И. Ленина и называлась план ГОЭЛРО. Как показывает практика, эта гигантская сеть, даже при имеющихся шероховатостях, позволяет покрывать все страны электроэнергией, оперативно перебрасывать ее между разными часовыми поясами, что по сей день создает ряд преимуществ для экономики государств, которые в нее входят.

Что касается оперативного перехода на европейскую электроэнергию, то здесь имеется ряд минусов. Во-первых, в Европе она дороже. Во-вторых, такой переход требует постройки целого ряда инфраструктурных объектов, линий электропередач (ЛЭП) высокой мощности, а следовательно и серьезных инвестиций в отрасль.

Кроме того, есть версия, что посреднические структуры на Украине будут по-прежнему закупать российскую электроэнергию и продавать уже по европейским ценам. Такой вариант тоже нельзя оставлять без внимания.

Стремление государства быть энергетически независимым и надежно обеспеченным электроэнергией в целом здравое желание. Но для этого нужно постепенно, без урона для остальных отраслей, вливать средства в строительство необходимой инфраструктуры, станций, которые удовлетворяют европейским требованиям. Тогда, спустя какое-то время, у страны будет два источника электроснабжения и возможность выбирать, где надежнее и дешевле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в феврале 2022 г. Украина в рамках теста намерена на 72 часа отключиться от энергосетей РФ и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, известили в Welt. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно отозвался о данном шаге.

Читайте также: Украина протестирует отключение от энергосетей РФ и Белоруссии