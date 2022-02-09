Москва, , 15:37 — REGNUM Решение правительства РФ утвердить концепцию легализации оборота криптовалют — это весьма умный компромисс между ЦБ, требовавшим вообще запретить оборот криптовалют, Минфином, лавировавшим между противниками биткоина и его сторонниками, и криптозащитниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Криптовалюта

«Действительно, криптотехнологии наряду с перспективами таят в себе немало опасностей. Первая — опасность для инвесторов потерять последние сбережения. Курс биткоина крайне волатилен и непредсказуем. Вторая — опасность стать жертвой мошеннических действий. Фиксируется немало фактов кражи биткоинов, использования криптокошельков для незаконных действий. Третья — криптовалюты становятся удобной формой проведения незаконных операций и способом сокрытия доходов, получаемых преступным путём. Регулировать сферу криптотехнологий надо», — сказал экономист.

Однако, как подчеркнул экономист, сама природа криптотехнологий усложняет регуляцию этой сферы.

«Цепочка транзакций биткоина в принципе исключает регулирование со стороны властных субъектов. К сожалению, скорее всего, эти попытки регулировать оборот биткоина закончатся тем, чем закончилась война с Telegram. Не получится пока что технически так регулировать сферу оборота биткоинов, как предложено», — полагает Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российский рынок криптовалюты ждут очень хорошие перспективы.

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