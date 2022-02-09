Пекин, , 15:36 — REGNUM Китай продолжит продвигать открытость своего высшего образования, заявило Министерство образования КНР в своих ключевых задачах на 2022 год, опубликованных 8 февраля, передает агентство Синьхуа.

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По данным министерства, будут предприняты усилия по расширению сотрудничества с другими странами в этом секторе, такие как продвижение высококачественной разработки Плана действий в области образования в рамках инициативы «Пояса и пути» и активизация сотрудничества со странами АСЕАН в области профессионального образования и взаимного признания академических квалификаций.

Страна также углубит реформу системы и механизма отправки студентов, финансируемых правительством, на учебу за границу, разработает конкурентоспособное на международном уровне образование для иностранных студентов и ужесточит правила найма и управления иностранными преподавателями, говорится в сообщении Министерства.

Министерство будет поддерживать качественные ресурсы базового образования на материке для управления школами в Гонконге, изучения комплексного развития образования через Тайваньский пролив и укрепления платформы для обмена знаниями между материком и Гонконгом, Макао и Тайванем.

Также будут предприняты усилия по содействию экспериментальному строительству зарубежных китайских школ и углублению сотрудничества с международными организациями, такими как ЮНЕСКО, говорится в сообщении.