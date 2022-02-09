Лозанна, Швейцария, 9 февраля 2022, 15:36 — REGNUM Поднять возрастной ценз в фигурном катании предложил совет Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом 9 февраля сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что совет ISU вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза.
«Совет ISU пришёл к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет», — говорится в предварительной повестке конгресса.
Отмечается, что постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям.
Совет ISU предлагает в сезоне 2022/23 оставить возраст выхода во взрослые соревнования без изменений,
Конгресс ISU состоится в июне 2022 года в Пхукете (Таиланд).