Лозанна, Швейцария, 9 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Поднять возрастной ценз в фигурном катании предложил совет Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом 9 февраля сообщает «Матч ТВ».

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

Отмечается, что совет ISU вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза.

«Совет ISU пришёл к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет», — говорится в предварительной повестке конгресса.

Отмечается, что постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям.

Совет ISU предлагает в сезоне 2022/23 оставить возраст выхода во взрослые соревнования без изменений, т. е. с 15 лет, а потом постепенно повышать. С сезона 2023/24 предлагается понять ценз до 16 лет, а с сезона 2024/25 — до 17 лет.

Конгресс ISU состоится в июне 2022 года в Пхукете (Таиланд).