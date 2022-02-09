Москва, , 15:35 — REGNUM До тех пор пока «Северный поток — 2» не введут в строй, он будет подвергаться всем видам дипломатических обстрелов, какие только американцы могут себе позволить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что администрация США пока против новых жестких санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно всегда различать внутреннюю и внешнюю повестку администрации Байдена, — призвал Пальченко. — «Эскалация» на Украине, борьба с проектом «Северный поток — 2», санкции, обвинение России во всех тяжких грехах — это уже внутренняя американская повестка, которая живет своей жизнью. Санкции «прямо сейчас» против «Северного потока — 2» или против его участников способны навредить диалогу по стратегической стабильности. Поэтому их и нет. Также понятно, что немедленные санкции вобьют ещё один клин в евроатлантическую солидарность. Американцам тоже этого не нужно. Борьба американских администраций против «Северного потока — 2» всегда велась ради самой борьбы, а не результата, по принципу «получится — хорошо, не получится — ничего страшного». Ни республиканцы, ни демократы не могут позволить себе сказать: «мы смирились с тем, что «Северный поток — 2» будет». Это чревато неприятностями на выборах. Так что до последнего дня, пока его не введут в строй, «Северный поток — 2» будет подвергаться всем видам дипломатических обстрелов, какие только американцы могут себе позволить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США сделали газопровод «Северный поток — 2» инструментом давления на Россию.

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