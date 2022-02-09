Москва, 9 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Если Россию отключат от системы SWIFT, то это не только повысит издержки европейских компаний, но также приведет к увеличению рисков и умножению убытков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала данные Bloomberg о том, что страны Евросоюза выступили против отключения РФ от SWIFT.

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«Все участники международной экономической деятельности используют SWIFT, — сказала Криворучко. — Так как товарооборот между ЕС и Россией значительно выше по сравнению с товарооборотом между США и Россией, то и издержки стран ЕС будут значительно выше при отключении нашей страны от SWIFT. Экономические отношения ухудшатся. Бизнес как российский, так и европейский будет нести убытки. Издержки вырастут. Переводы будут дольше и дороже. Усилятся риски».

Напомним, как сообщалоcь ранее, с идеей отключения от SWIFT в составе пакета санкций против РФ выступала американская сторона.