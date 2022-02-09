Бишкек, 9 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии провели закрытое заседание, в ходе которого обсудили изменение структуры законодательного собрания и свои привилегии, передаёт «Kaktus.media» сегодня, 9 февраля.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

По требованию депутата Надиры Нарматовой на собрание не допустили представителей СМИ.

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Депутат Балбак Тулобаев сообщил, что на заседании принято решение о предоставлении каждому парламентарию не только консультанта, но и ещё одного помощника. Эту инициативу поддержали 75 депутатов, и только один народный избранник проголосовал против неё.

По его словам, также участники закрытого заседания решили, что депутатам из регионов будет выдаваться служебное жилье.

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