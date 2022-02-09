Москва, 9 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Российский рынок криптовалюты ждут очень хорошие перспективы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал решение правительства утвердить концепцию легализации оборота криптовалют.

Криптовалюта

«Легализация оборота криптовалют является абсолютно обоснованным решением, — сказал Засько. — Во-первых, перспективы развития цифровых валют в качестве средств взаиморасчетов достаточно широки. Поэтому в условиях глобальной цифровизации всех экономических процессов разумнее присоединиться к общемировым тенденциям цифровизации процессов в финансовом секторе. Во-вторых, не будем забывать и о старой мудрости: «не можешь побороть — возглавь и управляй», что абсолютно отражает отношение к криптовалютам. Логично взять под контроль и выстраивать прозрачность в данном сегменте, нежели загонять в тень то, что полностью запретить и пресечь невозможно».

Как полагает экономист, российский рынок криптовалюты ждут очень хорошие перспективы — уже сегодня в стране достаточно высокий уровень вовлеченности в криптовалютные операции.

«Главное, что концепция развития рынка криптовалют есть, а значит, не за горами и сам легальный рынок, правоприменительная практика которого и вскроет те или иные недостатки», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему РФ не смогла бы запретить «крипту» по китайскому образцу.