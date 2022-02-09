Москва, 9 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. На финансовом рынке криптовалюта заняла место в первую очередь спекулятивного актива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал решение правительства РФ утвердить концепцию легализации оборота криптовалют, отвечая на вопрос о том, почему Россия не могла воспользоваться опытом Китая и запретить майнинг «крипты».

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«Китай — это страна с сильно отличающимся от нас государственным устройством. И с традициями общества. Там есть реальные административные возможности для жесткого контроля за любыми операциями на финансовом рынке, — сказал Колганов. — Кроме того, тот запрет, который ввели китайские власти, всё равно не будет абсолютным. Возможности обхода этого запрета существуют, несмотря на все особенности китайского общества. Китайцы решили, что они смогут существенно ограничить оборот криптовалюты, а тот подпольный сегмент, который останется, будет не слишком значительным, чтобы с ним считаться».

При этом, как полагает экономист, в России у рынка криптовалют никаких особенных перспектив нет.

«Операции с криптовалютами будут совершаться, но никаких особых процессов, отличающихся от тех, которые мы наблюдаем на мировом рынке, в РФ не произойдет. «Крипта» уже заняла определенный сегмент на финансовом рынке, в первую очередь как спекулятивный финансовый актив. Криптовалюта слишком волатильна, чтобы ее можно было рассматривать как средство сбережения», — добавил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что правительство России поступило правильно, утвердив концепцию легализации оборота криптовалют.