Подгорица, , 15:31 — REGNUM Посол России в Черногории Владислав Масленников, выступая на черногорском телевидении, заявил, что Тельман Исмаилов не является убедительным политическим беженцем.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не слышал, чтобы он выделялся на политическом поприще чем-то, кроме дружбы с бывшим российским политиком, и мне кажется, что он с одним из черногорцев. Мы рассматриваем предоставление ему политического убежища (вместо экстрадиции — ИА REGNUM) как враждебный ход Подгорицы», — сказал Маслеников.

Он считает, что Подгорица нарушила некоторые положения Международной конвенции о статусе беженцев от 1951 года.

«Мы ожидаем от Подгорицы экстрадиции еще некоторых лиц, которые находятся в списке Интерпола», — сказал Маслеников.