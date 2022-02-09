Подгорица, 9 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Посол России в Черногории Владислав Масленников, выступая на черногорском телевидении, заявил, что Тельман Исмаилов не является убедительным политическим беженцем.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Я не слышал, чтобы он выделялся на политическом поприще чем-то, кроме дружбы с бывшим российским политиком, и мне кажется, что он с одним из черногорцев. Мы рассматриваем предоставление ему политического убежища (вместо экстрадиции — ИА REGNUM) как враждебный ход Подгорицы», — сказал Маслеников.

Он считает, что Подгорица нарушила некоторые положения Международной конвенции о статусе беженцев от 1951 года.

«Мы ожидаем от Подгорицы экстрадиции еще некоторых лиц, которые находятся в списке Интерпола», — сказал Маслеников.