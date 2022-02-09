Нижний Новгород, , 15:31 — REGNUM В правительстве Нижегородской области объяснили, по какой причине власти региона не переводят все школы на дистанционный формат обучения, несмотря на рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нижегородские власти считают, что принятие столь радикальных мер в складывающейся в регионе эпидемиологической обстановке было бы преждевременным, поскольку в разных районах складывается разная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

По этой причине правительство Нижегородской области решило позволить руководству каждой отдельной школы самостоятельно принимать решение — оставлять учеников на очном обучении или же переводить на «удалёнку», если возникнет такая необходимость.

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