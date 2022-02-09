Москва, , 15:30 — REGNUM Правительство России поступило правильно, утвердив концепцию легализации оборота криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Криптовалюта

«Исходя из реальной ситуации на финансовом рынке и на рынке криптовалют в частности, это скорее правильное решение. Я не считаю криптовалюту полезной составляющей финансового рынка. Но поскольку она возникла и функционирует, попытки запрета приведут только к формированию обширного нелегального рынка. И это было бы худшее решение по сравнению с легализацией и контролем за ее оборотом, — сказал Колганов. — Рынок криптовалют — это уже реальность в масштабах мировой экономики. Криптовалюты составляют уже около 1% мировых финансовых активов. Обороты криптовалют достаточно большие. Люди занимаются покупкой и продажей криптовалют. И просто попытаться запереть этот поток было бы ошибкой».

При этом Колганов уточнил, что глобальный запрет криптовалют, конечно, был бы возможен, но только при согласованных действиях практически всех стран.

«Но я не думаю, что это возможно в нынешних реалиях», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что даже после легализации в РФ оборота криптовалют в стране не будет наблюдаться массового использования криптокошельков.

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