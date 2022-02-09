Пекин, , 15:29 — REGNUM Китайские военные примут все необходимые меры для твердой защиты национального суверенитета и территориальной целостности, пресечения любых форм иностранного вмешательства и сепаратистских попыток обеспечения «независимости Тайваня» и продолжат продвигать национальное воссоединение, заявил 9 февраля пресс-секретарь Министерства обороны КНР У Цянь, передает агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

У сделал эти замечания в ответ на информацию о планируемой Соединенными Штатами продаже оружия Тайваню на сумму $100 млн. Продажа Соединенными Штатами оружия тайваньскому региону Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США, особенно коммюнике от 17 августа, отметил У.

Действия США, которые являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нанесли ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, подорвали отношения между двумя странами и вооруженными силами двух стран и поставили под угрозу мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива.

Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отказаться от планов продажи оружия, прекратить военные контакты с Тайванем и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня».

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