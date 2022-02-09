Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Власти Петроградского района Санкт-Петербурга намерены разобраться в обстоятельствах падения наледи на женщину с крыши исторического дома на Каменноостровском проспекте. Для этого запрошены записи с камер наружного наблюдения. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сосульки

Напомним, по данным СМИ, несчастный случай произошел утром 9 февраля у шестиэтажного дома К.В. Маркова на Каменноостровском проспекте, 67. Как сообщается, 34-летняя горожанка шла по тротуару, когда ей на голову с крыши упала наледь. Потерпевшей понадобилась госпитализация, она получила травмы средней степени тяжести и, после осмотра медиками, была отпущена домой.

«В настоящее время проводятся работы по получению данных с камер наружного наблюдения. По данным управляющей компании «ПРЭО «Нежилой фонд», которая обслуживает указанный адрес, своевременно осуществляется контроль за состоянием фасада, выполняется работа по очистке кровли от снега и наледи. Официальных обращений от пострадавшей не поступало», — разъяснили в пресс-службе администрации Петроградского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за текущую зиму в городе на Неве пострадало несколько тысяч горожан из-за плохой уборки улиц и крыш от снега и льда. Также очень тяжелые травмы получили как минимум семь человек, один человек погиб 7 февраля. По результатам проверки управляющих компаний возбуждены 19 уголовных дел по факту некачественной зимней уборки города, задержаны шесть человек.