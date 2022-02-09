Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM Иностранные квалифицированные рабочие захотели получать больше денег за свою работу, и это является одной из причин дефицита кадров в строительстве. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора по связям с общественностью саморегулируемой организации «Уральское объединение строителей» и Лиги проектных организаций Денис Снетков.

Мигранты



Он напомнил, что ещё во время первой волны пандемии коронавируса среди входящих в СРО строительных компаний организация провела опрос. И тогда часть застройщиков заявили о дефиците рабочих. После этого последовали меры по исправлению ситуации. И когда уже удалось заключить необходимые соглашения с представителями Таджикистана и Узбекистана, оказалось, что иностранные специалисты повысили цены на свою работу от 5% до 25%, это в зависимости от квалификации.

Среди причин этого руководители строительных организаций отмечают аномальный рост цен на материалы. Рабочие это видят, и хотят больше зарабатывать. Кроме того, когда были введены послабления для трудовых мигрантов, выяснилось, что привлекать иностранных рабочих дорого, так как затраты на авиабилеты стали большими.

«А ещё иностранные рабочие, зная о дефиците кадров на стройплощадках, стали завышать расценки на услуги. В итоге, сегодня строители просят о трудовой безопасности. Пора строить вместе с местными рабочими. Получается, что сегодня строителям не удалось окончательно разрешить проблему с теми, кто работает руками», — отмечает Снетков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже не первый год наблюдается острый дефицит иностранных строителей. Одной из причин этого стала пандемия коронавируса.