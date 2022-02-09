Москва, , 15:24 — REGNUM Несмотря на то, что объединение стран Европы в Евросоюз, теоретически, должно было сделать Европу более экономически-сильной, а, следовательно, и более самостоятельной в определении своей политики, но фактически получилось, что эта структура только увеличивает свою зависимость от США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Вашингтону довольно сложно продавить в правительствах отдельных государств принятие решений, для этих стран невыгодных. Достаточно посмотреть на позицию той же Германии относительно «Северного потока — 2».

А вот бюрократы Еврокомиссии в гораздо меньшей степени привержены интересам своих стран.

Кроме того, интересы одних стран ЕС могут вступать в противоречие с интересами других, и тогда появляется возможность играть на этих противоречиях.

Так, Польша и Норвегия не заинтересованы в появлении у России ещё одного канала поставки газа, а тут ещё и евросолидарность навешивает на решения ответственность за содержание Украины.

В такой ситуации все процессы, которые сможет затянуть евробюрократия, она обязательно затянет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия (ЕК) наверняка расширит срок изучения сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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