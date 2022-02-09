Подгорица, 9 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Черногории и не вмешивается сейчас, заявил посол России в Черногории Владислав Маслеников в программе Link на черногорском телевидении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Он сказал, что не следует искать скрытый смысл в российской политике на Западных Балканах, и что Россию интересует только безопасность.

«На наш взгляд, когда иностранные политики диктуют, кто из политиков может, а кто не может войти в состав правительства, или когда они объявляют политическую силу достойным или недостойным партнером, такая ситуация не только недопустима, но и неслыханна. Политические партии, представленные в парламенте, получили конкретную поддержку избирателей на честных, свободных, демократических выборах. Формирование правительства — это ваше абсолютно внутреннее дело, если кто-то извне пытается на него повлиять, то удивительно не то, что они делают, а то, что вы к ним прислушиваетесь», — сказал посол.

Посол не стал комментировать политические события в Черногории.

«В отличие от наших западных коллег, мы стараемся не комментировать внутриполитические события в Черногории, но считаем, что такие комментарии граничат с вмешательством в ваши внутренние дела, а иногда и выходят за эту грань», — сказал Маслеников.

Он сказал, что общается практически со всеми политическими силами Черногории.

«И все говорят о необходимости укреплять и развивать сотрудничество с Россией. Мы готовы работать с будущим правительством над улучшением двусторонних отношений в той мере, в какой готова Подгорица», — сказал посол.