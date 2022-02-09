Воронеж, 9 февраля 2022, 15:22 — REGNUM Доложить о ситуации с лишением семей переселенцев жилья в Борисоглебске Воронежской области поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
История семей переселенцев из стран СНГ, которые уже несколько десятилетий живут во времянках — металлических бочках, но теперь могут потерять и это жильё, вышла в эфир федерального канала. Переселенцы, среди которых пенсионеры и инвалиды, не могут оформить субсидии на оплату коммунальных услуг, половина пенсий и зарплат отдается за электричество и обогрев проржавевших бочек.
Председатель ведомства дал поручение главе регионального управления проверить обстоятельства возможного нарушения прав граждан и представить доклад о ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о 12 семьях вынужденных переселенцев, в 1990-х годах приехавших из стран СНГ. Всего тогда, три десятилетия назад, в Борисоглебск приехало около 400 семей. Им предоставили временное жильё — в посёлке из садово-огородных домиков. Большинство впоследствии обзавелись постоянным жильём, а 12 семей так и остались во времянках. В последние годы они жили во времянках по договору аренды, срок которых близок к истечению. Продлевать их, по словам людей, власти не планируют, и жители времянок рискуют оказаться на улице.