Воронеж, , 15:22 — REGNUM Доложить о ситуации с лишением семей переселенцев жилья в Борисоглебске Воронежской области поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

История семей переселенцев из стран СНГ, которые уже несколько десятилетий живут во времянках — металлических бочках, но теперь могут потерять и это жильё, вышла в эфир федерального канала. Переселенцы, среди которых пенсионеры и инвалиды, не могут оформить субсидии на оплату коммунальных услуг, половина пенсий и зарплат отдается за электричество и обогрев проржавевших бочек.

Председатель ведомства дал поручение главе регионального управления проверить обстоятельства возможного нарушения прав граждан и представить доклад о ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о 12 семьях вынужденных переселенцев, в 1990-х годах приехавших из стран СНГ. Всего тогда, три десятилетия назад, в Борисоглебск приехало около 400 семей. Им предоставили временное жильё — в посёлке из садово-огородных домиков. Большинство впоследствии обзавелись постоянным жильём, а 12 семей так и остались во времянках. В последние годы они жили во времянках по договору аренды, срок которых близок к истечению. Продлевать их, по словам людей, власти не планируют, и жители времянок рискуют оказаться на улице.