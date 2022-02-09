Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 31 января по 6 февраля зарегистрирован 60 401 случай заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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«Темп прироста заболеваемости снизился, однако недельный эпидемический порог по-прежнему превышен среди детей в возрасте 7−14 лет и взрослого населения», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировано 13 323 обращения из-за ОРВИ.

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