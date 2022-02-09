Кострома, 9 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. «Центр экономики инфраструктуры», занимающийся обследованием пассажиропотока в Костроме, заявил о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал заместитель директора центра Владимир Свириденков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Напомним, сейчас сфера городских перевозок находится в переходной стадии. Администрация Костромы заказала научную работу с тем, чтобы скорректировать маршруты, количество машин на линиях и так далее.

Обсуждаться будет и изменение стоимости проезда. В последний раз цену проезда с 20 до 23 рублей в Костроме поднимали в феврале 2021 года. По мнению экспертов, этих сумм и бюджетных субсидий недостаточно, чтобы компенсировать затраты перевозчиков на работу.

«Финансирование транспортной отрасли в Костроме обеспечивается за счёт выручки с билетов и бюджетных субсидий, направляемых на компенсацию разницы между стоимостью работы, выполняемой перевозчиками, билетной выручкой. Другими словами, компании забирают себе те самые 23 рубля за проезд, плюс деньги по контрактам и субсидии за перевозку льготников. Объём этих средств сегодня недостаточен не только для развития отрасли, но даже для поддержания текущего уровня. При сохранении существующего положения вещей ситуация будет продолжать ухудшаться. Рассуждать о том, что перевозчики могут обойтись без дополнительных денег, раз система как-то, но работает — нельзя. Ничего не работает, качество продолжает деградировать», — сказал Свириденков.

С учётом уже проанализированных данных компания наметила примерные контуры и направления, в которых стоит развивать общественный транспорт Костромы. Часть из них касаются сокращения количества маршрутов и перевода части направлений в обслуживание муниципального Троллейбусного управления.

«Одно из наших предложений касается оптимизации сети маршрутов таким образом, чтобы для перевозки такого же количества пассажиров, как и сейчас, требовалось меньшее количество водителей и маршрутов. Мы предлагаем сократить количество ПАЗиков и использовать более вместительный транспорт. Да, в некоторых случаях потребуются пересадки. Это вызовет негатив. Решить проблему можно, дав пассажирам возможность бесплатной пересадки в течение определенного промежутка времени. Второй момент касается увеличения роли электротранспорта. В Костроме развита инфраструктура троллейбуса — контактная сеть, подстанции. Существуют современные технологии, которые позволяют электротранспорту преодолевать часть пути без проводов — на аккумуляторах. Сейчас электротранспорт используется недостаточно эффективно и не реализует свой потенциал — троллейбусы выполняют мало рейсов, не обслуживают напряженные потоки, не доходя, например, до Давыдовских микрорайонов. Кроме этого, они устарели морально и физически, некомфортны для пассажиров и недоступны для маломобильных категорий, потребляют больше электричества, чем современные модели. Мы предлагаем обновить парк Троллейбусного управления и переложить на него существенную часть работы. Это позволит сэкономить много средств, так как электричество стоит гораздо меньше, чем дизельное топливо».

На сегодняшний день в Костроме проездные со скидками существуют только для льготных категорий населения — школьников, студентов и пенсионеров. «Центр экономики инфраструктуры» предлагает администрации внедрить эту систему для всех. По мнению специалистов центра, мера поможет прогнозировать пассажиропоток и стимулировать автовладельцев пересаживаться в автобусы. Это, в свою очередь, позволит избегать пробок на особенно перегруженных участках дорог.

«Что касается тарифной системы, целесообразно будет ввести систему проездных не только для льготных категорий населения — пенсионеров, школьников и студентов. По этому пути сейчас идут все развитые города. Разовый билет, по сути, должен быть рассчитан на туриста или случайного пассажира, который может позволить себе заплатить за проезд больше потому, что редко пользуется общественным транспортом. Система проездных со скидками даст дополнительный стимул людям, позволит точнее прогнозировать пассажиропоток и собираемую выручку».

Подготовить предложения в соответствии с условиями муниципального контракта исследовательская компания должна в марте текущего года. На основе этих выводов осенью 2022 года город разработает конкурсную документацию и заключит долгосрочные контракты на перевозку пассажиров с частными и муниципальными организациями. Срок действия договоров составит как минимум 5 лет.