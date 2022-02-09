Уфа, 9 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Гражданина Грузии обвинили в убийстве человека с особой жестокостью, совершенном в 2009 году в Уфе. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

mosaic36 Убийство

По версии следствия, весной 2009 года преступная группа из пяти человек выследила своего приятеля, с которым у них был конфликт.

В материалах уголовного дела указано, что фигуранты уголовного дела подкараулили потерпевшего в подъезде его дома и нанесли ему множественные ранения.

Сообщается, что мужчина скончался на следующий день в больнице от полученных телесных повреждений. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тогда раскрыть это преступление не удалось.

В 2015 году следователи установили личности подозреваемых, они были объявлены в розыск. Два обвиняемых были задержаны и предстали перед судом. В 2017 году был установлен пособник в убийстве, который помогал обвиняемым искать потерпевшего. Все трое были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

«34-летний обвиняемый после совершенного преступления сменил имя и покинул страну. Он был задержан в сентябре 2021 года в аэропорту в г. Москве при возвращении из Белоруссии, где длительное время скрывался от следствия», — сообщает пресс-служба.

Свою вину он не признал. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем, уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Грузии, временно зарегистрированного в г. Москве, с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время в международном розыске находятся еще два фигуранта этого дела.