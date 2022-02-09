Астана, 9 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В министерстве обороны Казахстана разработали ряд мер по повышению привлекательности срочной службы для молодёжи. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания В армии

«Предлагается на период прохождения военнослужащими срочной воинской службы предоставить членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

В минобороны также предложили предоставлять срочникам на время службы отсрочку по кредитам. Кроме того, для них могут быть предусмотрены льготы в образовательной сфере.

Дополнительным стимулом для прохождения срочной службы может стать программа минобороны, при реализации которой солдаты будут получать во время службы рабочие специальности, которые востребованы в обычной жизни.

Стоит отметить, что в вооруженных силах Казахстана в 2021 году был недобор по количеству военнослужащих срочной службы. Матери срочников жаловались казахстанским СМИ, что их детей забирали в военкомат с работы и из больницы, в том числе якобы брали в армию тех, кто не годен для воинской службы по медицинским показаниям.