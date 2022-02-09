Брюссель, , 16:08 — REGNUM Брюссель работает над подготовкой повестки дня новой встречи в рамках диалога Белграда и Приштины. Об этом заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано 9 февраля.

Петер Стано Eeas.europa.eu

При этом он подчеркнул, что предварительным условием для проведения нового раунда переговоров является готовность сторон договориться по поводу конкретных вопросов.

«Мы приветствуем готовность президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти приехать в Брюссель на очередную встречу на высоком политическом уровне. ЕС готов организовать такую встречу, как только стороны проявят готовность договориться по поводу конкретных положительных результатов, которые сдвинут процесс вперед», — процитировал телеканал РТС слова Стано.

По словам пресс-секретаря ЕС, Белград и Приштина проявляют готовность к достижению прорыва в диалоге, «но медленнее, чем этого хотелось бы ЕС и США».

Напомним, что ранее Приштину и Белград посетили посредник ЕС в диалоге Мирослав Лайчак и спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар. В Приштине они заявили о том, что окончательное соглашение между сербской и албанской стороной должно учитывать независимость Косово.