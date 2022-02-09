Брюссель, 9 февраля 2022, 16:08 — REGNUM Брюссель работает над подготовкой повестки дня новой встречи в рамках диалога Белграда и Приштины. Об этом заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано 9 февраля.

Петер Стано
Петер Стано
Eeas.europa.eu

При этом он подчеркнул, что предварительным условием для проведения нового раунда переговоров является готовность сторон договориться по поводу конкретных вопросов.

«Мы приветствуем готовность президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти приехать в Брюссель на очередную встречу на высоком политическом уровне. ЕС готов организовать такую встречу, как только стороны проявят готовность договориться по поводу конкретных положительных результатов, которые сдвинут процесс вперед», — процитировал телеканал РТС слова Стано.

По словам пресс-секретаря ЕС, Белград и Приштина проявляют готовность к достижению прорыва в диалоге, «но медленнее, чем этого хотелось бы ЕС и США».

Напомним, что ранее Приштину и Белград посетили посредник ЕС в диалоге Мирослав Лайчак и спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар. В Приштине они заявили о том, что окончательное соглашение между сербской и албанской стороной должно учитывать независимость Косово.