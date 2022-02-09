Казань, 9 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В органах внутренних дел Татарии в 2021 году зарегистрировали 51 933 преступления, из них 15 534 — тяжких и особо тяжких. Впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль, заявил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Эмблема МВД

С его слов, из года в год снижается число убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей. В последние годы удалось достичь практически стопроцентной раскрываемости наиболее тяжких преступлений. Раскрываемость убийств достигла почти 98%, это самый высокий показатель за последние как минимум 26 лет, отметил министр.

За прошлый год в республике зарегистрировали 17 572 преступления, совершенные с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Выявлено 4536 наркопреступлений, перекрыто 46 каналов сбыта наркотиков, пресечена деятельность семи подпольных лабораторий, изъято более 300 кг различных наркотических и психотропных средств.

За истекший период выявлено 2905 преступлений экономической направленности, более 60% относятся к тяжким и особо тяжким, каждое шестое — в крупном и особо крупном размерах.

В сфере дорожного движения выявлено более 9 млн нарушений, порядка 89,2% зарегистрированы автоматическими комплексами фото‑ и видеофиксации. На дорогах Татарии произошло 3684 транспортных происшествия, в которых погибли 312 человек, различные травмы получили 4542 человека, добавил Хохорин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 75-летняя женщина, поверив плачущей девушке по телефону, отдала мошенникам 500 тыс. рублей. По словам пострадавшей, она пыталась помочь попавшей в ДТП внучке.

Читайте также: Жительницу Татарии обманула на полмиллиона псевдовнучка