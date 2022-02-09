* запрещённая в России организация

Симферополь, 9 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России ликвидировала в Крыму ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 9 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Отмечается, что были задержаны четверо участников террористической структуры.

По данным ведомства, члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников в ходе состоявшегося в Москве совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба заявил, что члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области планировали совершить преступления в образовательных организациях на территории РФ.

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