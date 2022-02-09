Ярославль, 9 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области и следственное управлением Следственного комитета России по Ярославской области займутся проверкой случая схода льда, в котором пострадала 90-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

CJ Сосульки

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 9 февраля на голову вышедшей погулять 90-летней женщины упала льдина. Пострадавшую доставили в больницу.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о проведении работ по содержанию зданий и сооружений в зимний период. Особое внимание будет уделено деятельности управляющей компании и органов муниципального жилищного контроля», — заявили в региональной прокуратуре.

«По публикациям СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыш», — отметили в пресс-службе ярославского СКР.

После завершения проверок оба ведомства обещают принять меры, если на то будут основания.