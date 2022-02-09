Кемерово, , 15:16 — REGNUM В Кемеровской области в сфере здравоохранения важнейшим остаётся вопрос нехватки кадров. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Чтобы решить проблему, мы ведём комплексную работу, в основе которой — создание условий для обучения и дальнейшего трудоустройства собственных специалистов. Кузбассу нужны свои врачи и свой медперсонал, — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети Facebook. — И за последние три года ситуация начала меняться. Мы увеличиваем государственное задание в профильных образовательных учреждениях: в 2019 году в медколледже оно составляло 2150 мест, в 2021 году — уже 2520. В КемГМУ в сравнении по этим же годам целевой прием на специалитет увеличился с 715 до 939 мест, а в ординатуру — с 239 до 465».

Он уточнил, чтобы выпускники оставались работать в кузбасских медучреждениях, врачам «дефицитных» специальностей выплачивают по 1 млн рублей; тем, кто устраивается в терапевтических, педиатрических участках и скорой помощи — по 500 тысяч рублей.